Covid, pressione negli ospedali di Palermo resta alta

I dati calano lentamente, ma la pressione sugli ospedali per i posti Covid resta ancora alta. Oggi al pronto soccorso dell’ospedale Cervello ci sono stati una quarantina di nuovi ingressi. Un numero quello dei ricoveri che non sembra calare. Una serie di ingressi che preoccupano i medici dei reparti Covid. Tra l’altro in uno dei reparti di medicina interna dell’ospedale Civico non convertito in reparto Covid, ma che accoglie pazienti non infetti si è verificato un nuovo focolaio. Diversi pazienti sono risultati positivi.



