Il centro vaccinale di Villagonia a Taormina trasferito a Letojanni

«Ho disposto il trasferimento del centro vaccinale di Villagonia a Taormina al Palazzo Congressi di Letojanni a partire da domani. Abbiamo preso questa decisione per venire incontro alle esigenze dei cittadini, prevedendo cosi la vaccinazione in un hub più grande con spazi di oltre mille metri quadri e la possibilità per le persone di attendere al coperto».

Lo dice in una nota il commissario dell’emergenza Covid19 di Messina Alberto Firenze. Il nuovo centro sarà aperto da lunedì a sabato dalle 9 alle 15 e da giovedì a sabato dalle 15 alle 19 anche per i vaccini pediatrici. «Sono sicuro - prosegue Firenze - che l’istituzione di questo nuovo centro vaccinale potrà agevolare la somministrazione delle dosi con la possibilità di effettuare più vaccini giornalieri. La collocazione in questo sito è stata pensata anche per motivi logistici e per la migliore viabilità nella zona. Nell’area ionica rimarrà sempre aperta anche Villa Ragno a Santa Teresa di Riva».



