Il commissario di Catania, Liberti: "Continua il supporto del numero verde"

«"Vorrei prenotare la somministrazione del vaccino», «E' possibile cambiare data per il tampone di fine isolamento?», «Quali sono gli orari dei drive-in per i tamponi rapidi?». Sono queste alcune delle domande rivolte agli addetti dell’ufficio sorveglianza Covid di Catania attraverso il numero verde 800 77 53 75. Alcuni utenti si spingono oltre e chiedono anche consigli sull'uso del saturimetro e sui farmaci da usare, ma in questo caso si suggerisce di mettersi in contatto con il proprio medico. Poi non mancano i quesiti sul green pass e su come comportarsi con un familiare positivo. Lo afferma in una nota l’Ufficio del commissario per l’emergenza covid di Catania, sottolineando come il numero verde, attivo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20, resti «un punto di riferimento importante, un supporto per quanti devono chiarire dubbi su isolamento domiciliare, provvedimenti di guarigione o completamento del ciclo vaccinale».

Pubblicità

"Il servizio - spiega il commissario emergenza covid di Catania Pino Liberti - è svolto in modo impeccabile. Peraltro, nelle ultime settimane a rispondere vi sono anche alcuni medici psicologi. La loro presenza rientra nell’ambito della ricollocazione del personale in seguito alla chiusura degli hub». «Il flusso di telefonate -. aggiunge Liberti - testimonia che il covid, seppur in maniera ridotta, continua a circolare. Quasi ogni giorno riceviamo telefonate di persone che hanno fatto il tampone in modo autonomo e che hanno la necessità di segnalare la loro positività. Si tratta principalmente di dipendenti pubblici e privati. Ma a fronte di quanti si autodenunciano ve ne sono tanti, purtroppo, che non lo fanno più. Noi, comunque, restiamo vigili».



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA