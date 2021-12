Palermo, in una settimana oltre 6 mila vaccinazioni nelle farmacie

Record di vaccinazioni anti-Covid nelle farmacie di Palermo e provincia. Secondo le rilevazioni di Federfarma Palermo, la scorsa settimana, nelle 87 farmacie che hanno attivato il servizio (58 in città e 29 in provincia) sono state effettuate 6.582 immunizzazioni (4.782 a Palermo e 1.800 in provincia), di cui 2.922 dosi inoculate di Pfizer (1.962 a Palermo e 960 in provincia) e 3.660 di Moderna (2.820 in città e 840 in provincia), comprese le booster.

Dall’inizio della campagna vaccinale nelle farmacie, avviata ai primi di settembre, le immunizzazioni totali sono ad oggi 25.716. «Un risultato ragguardevole - commenta Roberto Tobia, segretario nazionale e presidente provinciale di Federfarma Palermo - conseguito dalla rete delle farmacie nonostante si siano registrati in questi giorni temporanei ritardi nella distribuzione delle dosi di Pfizer. Questo significa che in condizioni regolari le farmacie sono in grado di fare molto di più.

Tutto ciò conferma che l’innovativo ruolo della farmacia a servizio dei cittadini come parte integrante del Servizio sanitario pubblico e luogo idoneo a ospitare prestazioni sanitarie, così come riconosciuto dal legislatore, incontra un sempre crescente gradimento da parte dei cittadini».

