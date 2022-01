Palermo, tornano le code di ambulanze in ospedale: convertito al Covid reparto del Civico

Tornano le code davanti al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. In mattina ci sono state di media cinque ambulanze in fila. Il pronto soccorso in questi giorni di festa ha assistito decine di pazienti positivi al Covid. L'ospedale Cervello è pieno e così è stato deciso di convertire di nuovo il reparto di malattie infettive dell’azienda sanitaria Arnas in reparto Covid. Una decisione per cercare di allentare la pressione sul reparto dell’ospedale Cervello che è tornato in questa quarta ondata di nuovo pieno come nei picchi della pandemia.

Secondo quanto emerso, dagli ultimi dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari Agenas, aggiornati alle 23.06 di ieri, è aumentata ’occupazione dei posti di letto da parte di pazienti Covid nei reparti ordinari di area medica in 17 Regioni e province autonome, e sono 15 quelle che ormai sono oltre la soglia critica fissata al 15%. Tra queste c'è anche la Sicilia.

