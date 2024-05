Aci Catena: dopo 9 anni di vessazioni e umiliazioni denuncia e fa arrestare il convivente

CARABINIERI

La vittima, ora in una struttura protetta insieme con i figli, ha trovato il coraggio di raccontare ai militari dell'Arma i tanti maltrattamenti subiti

Dal dicembre del 2015 avrebbe subito vessazioni ed umiliazioni da parte del convivente temendo anche per la sua incolumità e per quella dei suoi figli ma a fine gennaio scorso la vittima, una 40enne, ha deciso di denunciare il suo aguzzino, un 42enne originario di Enna, che è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Aci Catena su disposizione della Procura di Catania. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari con il bracciale sto elettronico.