Auto si ribalta dopo impatto contro guard-rail: un ferito a Palermo

Incidente

Il conducente è stato ricoverato in ospedale; traffico in tilt

E’ finito con l’auto contro il guard-rail e poi si è ribaltato, sul ponte di via Giafar, a Palermo. Alla guida della Peugeot grigia un uomo di 53 anni, rimasto ferito e portato in ospedale al Buccheri La Ferla. La vettura ha bloccato la carreggiata paralizzando il traffico nella zona e creando lunghissime code. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l’automobilista dalla vettura. Nella zona sono arrivati gli agenti di polizia e quelli della municipale per eseguire i rilievi.

