Caltagirone: esplode pentola a pressione, madre di 8 figli muore in cucina mentre preparava il pranzo

LA TRAGEDIA

La vittima è una donna pachistana che stava preparano da mangiare per la fine del Ramadan

Una donna pachistana di 46 anni è deceduta sul colpo a seguito dell’esplosione di una pentola a pressione. Il dramma si è consumato a Caltagirone in una modesta abitazione di via Ciuffìa, un percorso pedonale a scale ricadente nel quartiere Madonna del Ponte-Acquanuova.

Si trasforma, dunque, in tragedia l’ultimo giorno del Ramadan per questa famiglia, peraltro numerosa, in quanto la vittima era madre di 8 figli, alcuni dei quali in tenera età. Si è trattato di un incidente domestico che, nel volgere di un attimo, ha letteralmente catapultato nel dramma la comunità pachistana. Scene di comprensibile dolore sono state vissute dai familiari della vittima e anche dai vicini, anch’essi provati da questa assurda tragedia.

La causa

La causa dell’esplosione potrebbe essere riconducibile o a un cattivo funzionamento della valvola di sfogo o a un errato uso della stessa pentola. Fatto sta che la donna è purtroppo deceduta sul colpo. La pentola, una volta esplosa, ha colpito la donna in pieno viso. A nulla sono quindi valsi i tentativi mossi dai sanitari del 118 di Caltagirone e dell’ambulanza medicalizzata, che era appositamente giunta da Grammichele, il cui medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.