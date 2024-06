Un furgone travolge due ciclisti sulla Gela-Scoglitti: un morto e un ferito

Nel Nisseno

La vittima è l'ex bancario Raffaele Mazza. Era originario di Mazzarrone

Questa mattina sulla Ss115 Gela-Scoglitti, nel Nisseno, un furgone ha travolto due ciclisti. Nello scontro, avvenuto intorno a mezzogiorno in territorio di Gela uno dei due ciclisti, Raffaele Mazza, è deceduto sul colpo mentre un altro S.B., 70 anni, di Comiso è rimasto gravemente ferito. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso e due ambulanze. Sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.