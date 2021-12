Aci Castello, incidente stradale mortale lungo la Nazionale: una vittima

In uno scontro fra tre auto che si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la Nazionale ad Aci Castello è rimasta mortalmente colpita una persona.

Pubblicità

L'incidente si è verificato subito dopo la frazione di Cannizzaro, ancora prima di giungere nel Comune castellese. Ancora pochi i particolari sulla dinamica e sul resto forniti dalla Poliza Municipale di Aci Castello intervenuta sul posto per i rilievi. Disagi lungo la trafficata arteria stradale per gli automobilisti che la stavano percorrendo in quei frangenti.

Foto di Santi Zappalà

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA