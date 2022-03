Bassa marea anomala nel Mediterraneo? Ecco qual è la spiegazione

Pubblicità

Nel Trapanese, nell'Agrigentino, ma anche in Puglia e in Calabria. In queste ultime ore in molti hanno notato una eccezionale bassa marea con scogli e fondali marini improvvisamente affioranti. In molti hanno temuto un maremoto in atto - memori delle scene viste nel 2004 nell'Oceano Indiano.

Ma si tratta di un fenomeno naturale che non deve far paura: né bradismo, né tsunami o maremoti in arrivo. L'evidente bassa marea che si sta registrando in questi giorni è solo un normale fenomeno causato da una forte alta pressione presente sul Mediterraneo che sta "premendo" sulla superficie del mare facendolo "arretrare". Il fenomeno tra pochi giorni sparirà.

Foto Giacomo Palermo

Addirittura a Sciacca a poche centinaia di metri dalla battigia, verso ovest, è affiorato l'isolotto di San Giorgio, la cui esistenza è documentata da una mappa del '700, e mai visto in questo e nel secolo scorso. Per comprendere la vastità del fenomeno, è stata attivata la rete di volontari che ha constatato la presenza di simile anomalia anche nel trapanese, a Mazara del Vallo, a Eraclea Minoa, a Licata, e nel Ragusano.

