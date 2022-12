Blitz anti-droga "3x2", i nomi degli indagati

Gli indagati nell’operazione '3x2' sono complessivamente 26, e 14 di loro sono destinatari dell’ordinanza cautelare emessa dal Gip, basata su indagini di carabinieri della compagnia di Gravina di Catania e della stazione di San Giovanni La Punta. Il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia in carcere per nove indagati e l’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia giudiziaria per altri cinque, Nella stessa inchiesta sono stati denunciati in stato di libertà altre dodici persone. Durante l'indagine sono state arrestate in flagranza di reato 8 persone e deferite altre 3, nonché sono stati recuperati oltre 600 grammi di eroina.

I soggetti destinatari della misura cautelare della custodia in carcere:

1) ARENA Giuseppe, nato a Biancavilla (CT) il g. 01.10.1973;

2) CARDILLO Vincenzo, nato a Biancavilla il 21.09.1978;

3) DI GIOVANNI Gaetano, nato a Caltanissetta il 05.08.1975;

4) FERRERA Natale, nato a Catania il 21.06.1985;

5) GIUSTOLISI Riccardo, nato a Catania il 05.09.1962;

6) LONGO Antonino, nato ad Adrano il 09.05.1981;

7) MAIDA Antonino, nato a Catania il 12.03.1959;

8) PAGANO Angelo, nato a Catania il 28.08.1976;

9) SANTANGELO Pietro, nato a Biancavilla il 28.06.1976

I soggetti destinatari della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune indicato e di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria:

10) FERRERA Francesca, nata a Catania il 02.04.1987;

11) PAGANO Giovanni, nato a Catania il 13.03.1978;

12) PATANE’ Leonardo Alessandro, nato a Catania il 04.03.1976;

13) PLUMARI Mariastella, nata a Catania il 14.07.1984;

14) SORRENTINO Giuseppe, nato a Catania il 12.07.1991.



