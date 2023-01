Boss della camorra trovato morto in una cella del carcere di Agrigento

E’ morto oggi nel carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento Raffaele Romano detto "Lellè". Il boss del clan De Luca-Bossa, da pochi giorni era stato trasferito dal carcere di Secondigliano ad Agrigento. Oggi è stato trovato senza vita all’interno della sua cella nel carcere di Agrigento.

Al momento non sono ancora chiare le cause del decesso su cui si stanno svolgendo le indagini di rito. Il 50enne era rimasto coinvolto nell’operazione dello scorso 28 novembre proprio contro il clan De Luca-Bossa e per questo era stato arrestato. Romano, definito "ex pentito" è considerato dalla Dda partenopea, un elemento di spicco del gruppo che ha nei rioni popolari di Ponticelli l’epicentro del proprio potere criminale.

