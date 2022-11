Carabiniere si uccide con un colpo di pistola nella caserma di Canicattì: famiglia e colleghi sconvolti

Ha sconvolto tutti la morte di un carabiniere all’interno della Caserma di Canicattì dove lavorava da anni. I colleghi sono accorsi dopo avere sentito il colpo della pistola ma purtroppo non c'è stato modo di salvarlo. Sconvolta soprattutto la sua famiglia, composta oltre che dalla moglie, anche da quattro figli. Quest’anno sono stati 66 i suicidi di rappresentanti delle forze dell’ordine. "Non è un problema di localizzazione geografica quanto di un ordinamento risalente al 1981 che non funziona e che vorremmo cambiare perché abbiamo a cuore la vita umana e crediamo nell’evoluzione delle leggi. Possiamo ancora impedire che i servitori dello Stato Italiano rivolgano il proprio malessere contro loro stessi". Una riflessione amara ed anche ottimistica che viene avanzata dal segretario nazionale Usip Rosaria Maira - responsabile mobbing e stalking e che sarà al centro della tavola rotonda "il buio dentro: fenomeno suicidario tra le forze dell’Ordine", organizzata per sabato 26 novembre, alle 10.30, nel salone delle bandiere del Comune di Messina.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA