Caso Cannes, blitz della Finanza all'assessorato regione al Turismo: acquisiti documenti

Il caso Cannes sollevato dal nostro giornale che ha scoperto le allegre spese della Regione per una mostra fotografica collaterale al celebre festival cinematografico continua a regalare colpi di scena. Dopo l'apertura delle inchieste da parte della Procura della Corte dei Conti prima e della Procura presso il Tribunale di Palermo poi, ora arriva il blitz della Guardia di Finanza.

I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo hanno acquisito alcuni documenti negli uffici dell’assessorato regionale al Turismo proprio nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura della Corte dei Conti che sta indagando sul finanziamento da 3,7 milioni di euro alla società lussemburghese Absolute Blue per l’iniziativa «Sicily, woman and Cinema».

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha chiesto chiarimenti all’assessore Francesco Scarpinato (FdI) e ieri con una nota ha sottolineato che non esclude, in esito agli approfondimenti in atto, la sospensione del provvedimento in autotutela. Ma non solo.

