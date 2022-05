CorriCatania rinviata al 15 maggio per le previsioni avverse

E’ stata rinviata al prossimo 15 maggio, perle avverse condizioni meteo previste, la CorriCatania, la corsa-camminata di solidarietà che avrebbe dovuto svolgersi domenica prossima con partenza da piazza Università. Lo comunicano gli organizzatori dopo avere concordato lo slittamento con l’amministrazione Comunale.

"Corri Catania è una grande festa aperta a tutti - si legge in una nota degli organizzatori dell’Asd Corri Catania - e non vogliamo che il brutto tempo la possa rovinare. Per questo, d’accordo con l’Amministrazione Comunale, abbiamo individuato domenica 15 maggio come la giornata nella quale riprogrammare la corsa-camminata che si svolgerà lungo il percorso già individuato lungo le strade del centro cittadino. Dopo due anni di stop, vogliamo ripartire nel migliore dei modi per regalare a tutte le persone che hanno già aderito a Corri Catania, assicurandosi il kit 2022, una domenica speciale. C'è, così, una settimana in più per prendere maglietta, sacca e pettorale, sostenere il progetto solidale e portarsi al via domenica 15 maggio».



