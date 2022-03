Corruzione, il Riesame di Palermo annulla due misure per indagati Ast

Accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Donatello Cimadomo, il Tribunale del Riesame di Palermo ha annullato la misura cautelare del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per 12 mesi, che era stata eseguita dalla Guardia di Finanza lo scorso 22 febbraio per frode nelle pubbliche forniture, nei confronti di Giuseppe Telesca e Mario Salbitani. Lo ha reso noto all’ANSA lo stesso Cimadomo. Al centro dell’inchiesta delle Fiamme Gialle vi è l’Azienda siciliana trasporti, con presunti episodi di corruzione e truffe. Telesca, 46 anni, e Salbitani (37) sono coinvolti per circostanze riferite alla società 'IN.HR Agenzia per il lavoro srl' di Potenza.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA