È morto il “pentito” Francesco Geraci: custodì il tesoro di Riina e svelò la gioventù di Matteo Messina Denaro

E' morto il collaboratore di giustizia Francesco Geraci, l' ex gioielliere di Castelvetrano che custodì il ''tesoro'' di Riina e svelò agli inquirenti la gioventù del padrino di Castelvetrano Matteo Messina Denaro trascorsa tra locali alla moda e belle donne. La notizia della scomparsa del pentito è stata riportata dal Corriere della Sera (qui l'articolo). Fu Geraci lui a raccontare l'ultima vacanza da uomo libero del boss: era l'estate del '93 quando Messina Denaro e la giovane fidanzata viennese Andrea H. trascorsero un'estate in una villa lussuosa a Forte dei Marmi insieme ai capimafia palermitani Filippo e Giuseppe Graviano e le rispettive fidanzate. Nel 2002 arrivarono le prime condanne definitive per Messina Denaro: ergastoli per la stagione delle bombe mafiose del 1993 a Roma, Firenze e Milano.

Il gioielliere Francesco Geraci fu arrestato nel 95 all'età di 32 anni con l'accusa di essere un prestanome di boss Francesco e Matteo Messina Denaro. Un anno dopo avviò la sua collaborazione con la giustizia.

Geraci come detto era il ''custode'' dei gioielli di Riina che aveva affidato il suo ''tesoro'' ad uno dei boss più potenti di Cosa Nostra e suo fidatissimo amico, Matteo Messina Denaro, allora latitante. I preziosi (anche molti orologi Cartier con brillanti) erano nascosti sotto il pavimento di una delle stanze dell'appartamento di Francesco Geraci. '«Per trovare il tesoro - rivelò il pentito agli inqirenti - è necessario utilizzare una grossa ventosa che vi permettera' di sollevare un paio di mattoni sotto i quali sono nascosti i gioielli»'.

Nel nascondiglio furono trovati anche un crocifisso in oro con brillanti, 400 sterline in oro, sei passaporti in bianco, quattro monete d' oro commemorative dei Mondiali del '90, ciascuna intesta ad un figlio di Riina, 1500 dollari, ed altri preziosi. Per gli investigatori, tuttavia, quella era soltanto una parte marginale delle disponibilità dell'allora capo dei capi.

Geraci fornì anche alcune notizie su altre proprietà di Riina (25 ettari di terreno nel Trapanese, cointeressenze in cantine vinicole) ed ha raccontato che il boss e la famiglia trascorrevano le vacanze estive nella località balneare di Triscina, a Castelvetrano. Lui stesso li portò più volte per mare sul suo motoscafo. Per quanto riguarda i preziosi, Geraci ha rivelato che una parte gli vennero consegnati da Matteo Messina Denaro, un' ltra dallo stesso Riina davanti a moglie e figli.

Geraci contribuì pure a disvleare la strategia del terrorre di Cosa Nostra. Dopo aver rivelato ai magistrati siciliani di aver preso parte all' organizzazione di attentati a Maurizio Costanzo, Michele Santoro, Pippo Baudo e all'ex ministro Claudio Martelli, Geraci disse di essersi trasferito a Roma, con notevoli disponibilità finanziarie, insieme a Messina Denaro, a Vincenzo Sinacori e a Lorenzo Tinnirello per preparare gli attentati

