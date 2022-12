Grave incidente sulla Ss 114 all'ingresso di Aci Trezza: 3 feriti e lunghe code

Grave incidente stradale oggi intorno alle 13,30 alle porte di Aci Trezza sulla strada statale 114 Orientale Sicula. Per cause in corso di accertamento, due auto sono entrate in collisione, lo scontro è stato violento e in seguito all'impatto una delle due vetture, una Panda, si è ribaltata.

Almeno tre persone sono rimaste ferite, due delle quali sono rimaste incastrate all’interno della Panda. L’incidente è avvenuto nel tratto di strada statale tra Aci Castello e Aci Trezza . Sul posto i vigili del fuoco e gli operatori del 118 per le operazioni di soccorso. In entrambe le direzioni di marcia si sono formate lunghe code ancora in atto.

