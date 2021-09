In mare l'auto elettrica con i bagagli, i turisti non c'erano

Momenti di panico sull'isola di Panarea, nelle Eolie, per un’auto elettrica di una struttura turistica alberghiera che è finita in mare. Non ci sono feriti. A bordo in quell'attimo non c'erano il conducente e i turisti che l’avevano utilizzata e che erano in attesa di imbarcare sull'aliscafo in partenza. E’ accaduto nel porto di San Pietro. Insieme all’auto elettrica però in mare sono finite valigie, trolley e borsoni. Sulle cause dell’incidente sono in corso le indagini dei carabinieri e della guardia costiera.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA