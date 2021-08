Incidente mortale sulla Settentrionale Sicula all'altezza di Cefalù: c'è una vittima

Incidente mortale all’alba di oggi nel palermitano. Un giovane di 20 anni è morto in un incidente stradale in territorio di Cefalù nella zona di Santa Lucia: ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro un albero. Per l'automobilista non c'è stato nulla da fare. Il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco.

Il traffico è momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni, sulla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, al km 193, all’altezza di Cefalù (Palermo).

Sul posto, dove sono state istituite deviazioni sulla strada provinciale, sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

