Investito a Giarre, l'automobilista che era fuggito si è presentato

Ha travolto, ferendolo gravemente, con la sua auto un 31enne di Acireale che stava camminando a piedi lungo la Statale 114, in territorio di Giarre, ed è fuggito. L'automobilista, un 70enne, a metà mattinata, un paio d'ore dopo l'incidente, si è poi presentato, accompagnato dal suo legale, al Comando di Polizia Municipale di Giarre. Il 31enne, questa mattina, aveva appena lasciato la sua auto per fare il tagliando in un concessionario nella zona di Trepunti e si era quindi incamminato a piedi lungo la statale quando un'auto lo ha investito sbalzandolo contro un muro. La vittima dell'incidente è stata soccorsa con un'ambulanza fino all'epilista dello stadio di Atletica leggera di Giarre per poi essere trasferito al Cannizzaro di Catania; il giovane resta in condizioni molto gravi.

L'anziano investitore è stato denunciato per omissione di soccorso.

