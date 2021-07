La cassa dell'orologio come nascondiglio per la cocaina

Utilizzava la cassa dell'orologio da polso come contenitore per le dosi di cocaina da vendere in piazza. Per questo motivo i carabinieri di Acireale hanno arrestato un uomo di 54 anni , acese, con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti.

La pattuglia stava svolgendo un servizio di controllo del territorio in piazza Dante, ad Acireale, quando l’attenzione dei militari è stata attirata dalla presenza di tre persone che parlottavano fra loro. Uno dei tre, in particolare, era un pregiudicato e i carabinieri hanno preferito osservare discretamente le sue mosse. L'uomo entrava ed usciva più volte dalla sua auto parcheggiata nei pressi.

All'intervento dei carabinieri uno dei tre si è velocemente allontanato, il pregiudicato e il 54enne sono stati controllati, ma quest'ultimo continuava a guardare il suo orologio.

Insospettitisi, i militari hanno ispezionato l’orologio e, notando che in effetti non segnava l’orario corretto lo hanno aperto, scoprendo all'interno due dosi di cocaina. Nel portafogli dello spacciatore c'era un'altra dose e 130 euro, sottoposti a sequestro perché ritenuti provento dello spaccio.

A casa dell'uomo i carabinieri hanno trovato dentro un cassetto 7 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi, ed anche un altro orologio "modificato" per nascondere le dosi.

