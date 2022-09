Laboratorio per la droga in botola sotterranea a Licata: due arresti

Un vero e proprio laboratorio sotterraneo per la coltivazione e la lavorazione della droga. A scoprirlo sono stati i carabinieri della Compagnia di Licata, nell’Agrigentino, che hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 61enne e una 59enne del posto con l’accusa di detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella loro abitazione, nel popolare quartiere del "Villaggio dei Fiori", i militari hanno trovato nella camera da letto una botola che consentiva l'accesso a una camera sotterranea di circa 60 metri quadrati, adibita a vero e proprio laboratorio per la coltivazione della droga. In particolare i carabinieri hanno scoperto una serra artificiale per la coltivazione di marijuana, completa di sistema idrico, umidificazione, illuminazione, fertilizzazione e aerazione; una pianta di marijuana; oltre 7 chili di marijuana; 185 grammi di hashish e materiale per il confezionamento e la lavorazione della sostanza. La droga è stata sequestrata.

