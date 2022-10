Minaccia un passante con coltello e bastone: arrestato

Sono due le persone arrestate dai poliziotti delle Volanti a Messina nel fine settimana appena trascorso. La prima, nell’ambito di specifici servizi anti-droga durante i quali gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato hashish e marijuana a un 23enne già ai domiciliari. Un panetto di circa 100 grammi di hashish è stato trovato sul balcone di casa del giovane, mentre in uno sgabuzzino sono stati rinvenuti diversi grammi di marijuana. Trovati anche due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi. L’uomo, detenuto domiciliare per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, è stato arrestato e la droga sequestrata.

Nei pressi di piazza Cairoli, invece, le manette sono scattate per un 44enne, che senza alcun motivo avrebbe minacciato un passante brandendo prima un coltello e poi un grosso bastone. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato il 44enne con in mano il grosso pezzo di legno che stava seminando il panico tra i presenti. Allo loro vista ha gettato il bastone, tentando la fuga e una volta raggiunto ha cercato di colpirli prima di essere immobilizzato. Addosso aveva un tagliacarte in metallo e un coltello da cucina. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e la denuncia per minacce e porto di oggetti atti a offendere. Complessivamente, lo scorso weekend le volanti hanno controllato 482 persone e 182 auto, elevando diverse sanzioni ai sensi del Codice della strada.



