Nigeriano brandisce un'ascia contro agenti di Polizia: arrestato

Con l’accusa di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere la Polizia ha arrestato a Marsala, nel Trapanese, un cittadino nigeriano di 42 anni. L’uomo, segnalato in possesso di un grosso coltello di genere vietato, nei giorni scorsi era sfuggito a un controllo, aggredendo e ferendo gli agenti. Rintracciato in una baracca in stato di abbandono all’interno di un appezzamento di terreno in via Vita, alla vista dei poliziotti lo straniero ha iniziato a brandire un tubo di ferro di grosse dimensioni, insultando e minacciando gli agenti e intimando loro di andare via. Adagiata a terra la spranga il 42enne ha impugnato un’ascia, continuando a minacciare pesantemente gli agenti che con non poche difficoltà sono riusciti a disarmarlo e immobilizzarlo.

Oltre all’ascia e al tubo in ferro, i poliziotti hanno trovato dentro la baracca un coltello con lama liscia e a punta, che è stato sequestrato. Dopo la convalida dell’arresto, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA