Omicidio-suicidio, celebrati a Partinico i funerali di Salvo Patinella

Sono celebrati nella chiesa Madre di Partinico i funerali di Salvo Patinella, il 41enne che ha ucciso l’ex compagna Giovanna Bonsignore nella sua casa di Villabate e poi si è tolto la vita. Nell’omelia l’arciprete, monsignor Salvatore Salvia, ha ricordato l’essenza dell’essere cristiani. Di fronte a chi ha espresso dubbi sull'opportunità di svolgere una funzione religiosa per un uomo che ha ucciso e si è suicidato lui ha detto: «Nessuno si permetta di giudicare. Non sappiamo qual è il mistero della mente umana. Capisco il dolore dei genitori e dei familiari, colpiti duramente due volte per come è maturata la tragedia». Sopra la bara, un cuscino di fiori, un altro ai piedi. Ieri la procura di Palermo ha disposto la restituzione della salma di Salvo Patinella alla famiglia a Partinico.

