Rapinò anziano all'uscita dalla banca, altra ordinanza per ladro già detenuto

Carabinieri del comando provinciale di Catania hanno notificato ad un detenuto di 55 anni nel carcere di Piazza Lanza un’ordinanza di custodia cautelare per una rapina compiuta il 19 novembre dello scorso a un 70enne che aveva appena ritirano del denaro in una banca di Paternò. L’uomo è in carcere per un’altra rapina compiuta a Bronte sempre nel novembre scorso a un’anziana. I militari hanno eseguito una ordinanza emessa dal Gip su richiesta della Procura.

ll malvivente, dopo avere fatto credere alla vittima di essere un suo conoscente, le avrebbe chiesto un passaggio fino al parcheggio di un supermercato e una volta salito a bordo dell’auto dell’anziano gli avrebbe messo le mani nelle tasche dei pantaloni impossessandosi di 50 euro. Nel tentativo di reagire e di riprendersi il denaro il 70enne è stato colpito al volto. La ricostruzione dell’accaduto è stata possibile grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Il 55enne è stato trovato in casa con ecchimosi al volto compatibili con la colluttazione e con indosso gli abiti descritti dalla vittima.



