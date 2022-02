Revolver, coltello e mazza da baseball nell'auto: arrestato

In giro con un revolver nel bagagliaio. A Siracusa la Polizia ha arrestato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di porto illegale di arma da fuoco clandestina, di coltello e di oggetti atti ad offendere. Gli agenti lo hanno fermato in via Necropoli del Fusco a bordo della propria auto: addosso aveva un coltello a serramanico e nell’auto una mazza da baseball in metallo. Nascosto sotto la ruota di scorta nel bagagliaio c'era, invece, un revolver 7.65, con matricola abrasa con 5 cartucce. Per l’uomo sono scattate le manette ed è stato condotto in carcere.

