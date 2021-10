Scicli, nel garage suddividevano in dosi mezzo chilo di hashish: quattro arresti

I carabinieri di Scicli hanno fatto irruzione in un garage nel centro della cittadina del Ragusano arrestando 4 persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni (due di Scicli, un tunisino e un ucraino) per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Sono stati sorpresi in flagranza mentre suddividevano la droga e predisponevano le dosi per la vendita. I militari hanno rinvenuto 5 panetti da 100 grammi ciascuno di hashish, una bilancia di precisione e materiale per il taglio e confezionamento della droga.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA