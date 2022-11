Scippata del telefonino mentre scatta foto in via Gisira: un arresto

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un pregiudicato di 26 anni autore di uno scippo consumato ai danni di una giovane donna. Quest’ultima, infatti, mentre si trovava a passeggio nel centro storico, in via Gisira, ed era intenta a scattare alcune foto con lo smartphone insieme ad un’amica, veniva strattonata da un uomo che le scippava il telefono cellulare dalle mani dandosi poi alla fuga. I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina, in servizio di controllo del territorio, notando un uomo che fuggiva, lo hanno inseguito e dopo averlo bloccato, ed aver ricevuto la denuncia della vittima dello scippo, lo hanno dichiarato in stato di arresto, riconsegnando il telefono alla donna.

