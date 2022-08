Taormina, l'incendio che ha davastato l'area del campo dal golf: non si esclude la matrice dolosa

Questa mattina la conta dei danni del vastissimo incendio che ha interessato l'area del campo da golf di contrada Vareggio, della frazione di Trappitello. Anche fino a tarda mattina si possono notare tratti terreno ancora fumante. Fortunatamente grazie all'intervento dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile non si sono registrati danni alle abitazioni.

Pubblicità

Sono andati in fumo, però, ettari di terreno dove doveva sorgere il campo da golf, lungo i quali si trovano numerose costruzioni. Il rogo, stando a quanto riferito dal vice Sindaco, Enzo Scibilia, sarebbe partito da ben tre punti.

Al momento non è esclusa la matrice dolosa del rogo, ma non vi sono, ancora, elementi per affermarlo anche se l'innesco da tre diversi punti fa sospettare per la mano dell'uomo..

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA