Turni massacranti in azienda pelletteria cinese: interdizione di un anno ad attività

La polizia ha eseguito due ordinanze cautelari di interdizioni all’attività imprenditoriale per 12 mesi nei confronti di marito e moglie cinese che operano nel settore della pelletteria. E’ stato previsto nello stesso provvedimento il sequestro di circa 51 mila euro. I coniugi sono accusati di sfruttamento lavorativo, avrebbero costretto i propri dipendenti a lavorare con turni massacranti e senza pausa, per una salario misero. L’azienda a Sant'Erasmo si trova in un capannone dove i tetti sono di eternit. Diversi lavoratori erano impiegati dalle 8 alle 19 con un’ora di pausa e con una paga di 300 euro al mese. Secondo le indagini i dipendenti della società maneggiavano macchinari senza possedere una formazione adeguata. Per controllare i lavoratori è stato installato nella fabbrica un impianto di videosorveglianza.



