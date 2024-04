Rubano in una notte otto moto e un furgone: 4 arresti nel Palermitano

Carabinieri

I carabinieri della compagnia di Lercara Friddi, con il supporto della compagnia d’intervento operativo del 12° Reggimento carabinieri «Sicilia» e dei comandi compagnia del gruppo di Palermo e Monreale, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal gip di Termini Imerese, su richiesta della procura, nei confronti di quattro persone, 3 ventenni ed un 27enne, palermitani indagati per il furto di 8 motocicli commesso lo scorso 7 novembre a Lercara Friddi e di un furgone, asportato la stessa notte a Bagheria. Il furto è stato messo in atto forzando la saracinesca del garage dove erano custoditi i motocicli, utilizzando, come ariete, il furgone rubato poco prima. Due degli arrestati sono anche indagati per la ricettazione del furgone stesso. I militari sono riusciti a risalire oltre agli autori anche agli 8 acquirenti che sono entrati in possesso dei motocicli.

