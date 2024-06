Scontro tra scooter e autobotte a Menfi: l’elisoccorso atterra in strada

Nell'Agrigentino

Il velivolo ha trasferito una delle due giovani ferite, che ha subito un trauma cranico, in un ospedale palermitano

Sarebbe scaturito dal mancato rispetto della precedenza ad un incrocio l’incidente che si è verificato nel pomeriggio nel centro abitato di Menfi (Agrigento).

A scontrarsi, tra le vie Boccaccio e Inico, uno scooter ed un’autobotte che stava trasportando acqua potabile. Ferite due ragazze, che erano a bordo del mezzo a due ruote. In pochi minuti, nei pressi del luogo dell’incidente, è atterrato l’elisoccorso, che ha trasferito una delle due giovani, che ha subito un trauma cranico, in un ospedale palermitano. L’altra persona ha subito invece delle fratture, ed è stata trasferita in ambulanza all’ospedale «Giovanni Paolo II» di Sciacca.I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della locale stazione, e la strada è stata momentaneamente chiusa alle auto e il traffico deviato in arterie secondarie.

