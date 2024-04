A Pasqua più terme per tutti, desiderate dal 24% degli italiani

agenzia

ROMA, 22 MAR – Il 24% degli italiani ha considerato la possibilità di andare alle terme per le vacanze pasquali 2024. Circa la metà di essi (12%) preferirebbe soggiornare almeno due notti, come fosse il minimo garantito per avere un effetto benefico dalle cure termali. Soltanto un 6% del campione opterebbe invece per il “mordi e fuggi”, ovvero una fruizione in giornata dei servizi evitando il pernottamento. Emerge dalla ricerca fatta per Federalberghi Terme da Eumetra Mr Spa. “A ridosso dell’apertura della stagione primaverile, la Pasqua – commenta Emanuele Boaretto, presidente di Federalberghi Terme – apre le porte alla vacanza legata al benessere, sempre più apprezzata dagli italiani. Questi ultimi sono sempre più consapevoli del fatto che relax e benessere vogliono dire salute e le terme rispondono a questa rinnovata esigenza”.

