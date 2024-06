Ars, Falcone: «Cinquanta milioni per aiutare le imprese siciliane»

Sostegni

«L'aiuto della Regione - aggiunge l'assessore all'Economia - coprirà, attraverso l'Irfis, il delta fra il 3 per cento di interessi e i rialzi registrati nell’ultimo anno»

«Dopo il successo del bonus caro mutui per le famiglie, oggi la Regione tende ancora una volta la mano al mondo produttivo della Sicilia stanziando ben 50 milioni di euro per le imprese. L’Ars ha approvato la norma, nell’ambito delle Variazioni di bilancio all’esame dell’aula, che mette a disposizione delle aziende un corposo contributo finalizzato a contenere gli aumenti dei tassi d’interesse». Così l’assessore all’Economia della Regione Siciliana Marco Falcone.