Bankitalia, 900 milioni per progetti fintech in 2023-24

'Indagine fintech nel sistema finanziario italiano'

ROMA, 12 APR – La spesa per investimenti in tecnologie innovative è stata pari a 600 milioni di euro nel biennio 2021-2022 e viene stimata in 901 milioni per il biennio 2023-2024. Sono previste ulteriori spese per 380 milioni a partire dal 2025, fino al completamento dei progetti. Complessivamente il flusso di investimenti associato ai progetti censiti è pari a 1,88 miliardi di euro. E’ quanto emerge dall’ “Indagine fintech nel sistema finanziario italiano” di Bankitalia in cui si rileva come la spesa in progetti fintech sia in crescita e nel biennio 2023-2024 sia pari a 3,8 volte quella osservata nel biennio 2017-2018. “La spesa è riferibile a 430 progetti di investimento, il 63 per cento dei quali totalmente nuovo e rappresentativo del 56 per cento della spesa – si legge nel rapporto – e nella precedente rilevazione il peso dei nuovi progetti in termini numerici e di spesa era stato pari rispettivamente al 75 e al 47 per cento”. L’indagine evidenzia che “il processo di trasformazione digitale del sistema finanziario, per quanto in espansione, risulta quantitativamente limitato e polarizzato”. Le aree di business cha hanno attratto le maggiori risorse economiche sono state quelle dell’intermediazione e dei pagamenti, con quote di investimenti pari rispettivamente al 43,7 e al 39,4 per cento del totale. In particolare, si rafforza il contrasto al riciclaggio: “la quota di intermediari che impiega o sviluppa tecnologie per adempiere agli obblighi di antiriciclaggio è elevata e in aumento rispetto alla precedente indagine (dal 62 all’80 per cento)”.

