L’Ue accetta gli impegni di Apple sul ‘tap to pay’ negli iPhone

agenzia

Azienda garantirà la concorrenza nella tecnologia per pagamenti

BRUXELLES, 11 LUG – La Commissione Ue ha accettato l’offerta di Apple per aprire ai rivali l’accesso alla tecnologia ‘tap and go’ sugli iPhone utilizzata per i pagamenti contactless. Gli impegni “rispondono alle preoccupazioni” sollevate di Bruxelles in materia di concorrenza. La decisione di Bruxelles “apre la concorrenza in questo settore cruciale, impedendo ad Apple di escludere i concorrenti” che “d’ora in poi potranno competere efficacemente con Apple Pay per i pagamenti con l’iPhone” dando maggiore scelta ai consumatori, ha sottolineato la responsabile dell’antitrust Ue, Margrethe Vestager, evidenziando che gli impegni di Apple sono “vincolanti”.

