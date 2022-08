MILANO, 18 AGO - Ancora in aumento il prezzo del gas naturale: il metano ha concluso la seduta a Amsterdam, mercato di riferimento per l'Europa, 241 euro al Megawattora (+6% rispetto alla chiusura di ieri), la conclusione di giornata più elevata di sempre. Il 16 agosto il gas aveva segnato un massimo in corso di seduta di 251 euro.

