Atlantia: sospesa dalla Borsa dopo opa, domani delisting

MILANO, 08 DIC - Atlantia si avvia a dire addio alla Borsa. Le azioni della società sono sospese dalle quotazioni a Piazza Affari in vista della revoca di domani. Il delisting arriva dopo l'esito dell'opa di Schema Alfa, la società veicolo partecipata da Edizione e Blackstone, che ora detiene il 95,9333% di Atlantia. Nelle settimane scorse la società ha reso noto i dati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto ed ha reso noto la tempistica per il delisting. Borsa Italiana ha disposto la sospensione dalla quotazione su Euronext Milan delle azioni di Atlantia nelle sedute di ieri e di oggi per poi procedere alla revoca della quotazione a partire dalla seduta di venerdì 9 dicembre 2022.

