Borsa: Asia a ranghi ridotti, Tokyo chiusa, sprint Shanghai

MILANO, 29 APR - Borse a ranghi ridotti in Asia e Pacifico per la chiusura festiva di Tokyo, mentre Shanghai, anora aperta, tira la volata (+2,4%) all'indomani degli ulteriori sostegni alle imprese dopo gli oltre mille miliardi di yuan (143,82 miliardi di euro) già erogati, annunciati nella vigilia dal Governo di Pechino. Chiusura positiva per Taiwan (+1,05%), Seul (+1,03%) e Sidney (+1,06%), ancora aperte Hong Kong (+3,17%) e Mumbai (+0,64%). Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street, nonostante il Pil francese invariato e dopo l'aumento del 5,7% dei prezzi alle importazioni in marzo in germania (+31,2% su base annua). Attesa l'inflazione francese, il Pil italiano, e il Pil e l'inflazione dell'Eurozona. In arrivo dagli Usa consumi, spese personali e reddito di marzo.

