Borsa: Asia rimbalza, Tokyo chiude in rialzo +0,48%

MILANO, 25 AGO - Rimbalzano le Borse in Asia con l'indice MSCI Asia Pacific salito dell'1,1% trainato da Alibaba e TSMC. Tokyo ha guadagnato lo 0,48%. Su Hong Kong, da segnalare, si è abbattuta una tempesta tropicale che ha causato uno stop al trading ma gli indici sono alla fine riusciti a tornare online e l'Hang Seng sta salendo dell'1,5 per cento. Contrastati gli indici cinesi con lo Shanghai cauto a +0,07% e lo Shenzhen in calo dell'1,15 per cento I mercati reagiscono in modo nervoso all'attesa del discorso alla conferenza di Jackson Hole del presidente della Fed Jerome Powell, che dovrebbe assumere una posizione da falco.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA