Borsa: Europa chiude in calo, si guarda a Bce e inflazione

MILANO, 08 GIU - Le Borse europee chiudono in calo con le preoccupazioni degli investitori per il balzo dell'inflazione ed il rallentamento della crescita economia. I mercati attendono gli esiti della prossima riunione della Bce che dovrebbe fornire indicazioni concrete sulla portata della stretta monetaria. Sotto i riflettori resta la guerra in Ucraina con l'impatto sull'economia delle sanzioni alla Russia. Al termine delle contrattazioni l'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,60%. In flessione Parigi (-0,80%), Francoforte (-0,76%), piatte Londra (-0,08%) e Madrid (+0,01%).

