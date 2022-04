Borsa: Europa in rialzo con Wall Street aperta positiva

MILANO, 01 APR - Proseguono positive le principali Borse europee, dopo l'apertura in rialzo di Wall Street, mentre le ricadute economiche della guerra in Ucraina sono centrali per gli investitori, che hanno gli occhi puntati soprattutto su inflazione e prezzi delle materie prime. Continuano a scendere, dopo il picco a inizio mattina, i future sul gas in Europa, con le quotazioni in calo ad Amsterdam (-5,9%) a 118,4 euro al MWh e a Londra (-7,2%) a 277 penny al Mmbtu (unità termica). In lieve discesa il greggio (wti -0,3%) a 99,9 dollari al barile e il brent a 104,5 dollari. In Europa la Piazza migliore è Milano (+1%), seguita da Madrid (+0,8%), Parigi (+0,5%) Francoforte (+0,4%) e Londra (+0,2%). Lo spread Btp-Bund è in lieve discesa a 154,1 punti, col rendimento del decennale italiano in salita (2,139%), così come per gli altri titoli di Stato, a iniziare dal Bund (0,595%). Sul fronte valutario cede qualcosa il rublo, scambiato a 83,2 sul dollaro e a 91,9 sull'euro, L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna quasi lo 0,5%, sostenuto soprattutto da banche (+1,2%), come Commerzbank (+3,2%) e Unicredit (+1,7%), mentre è in calo l'informatica (-0,5%), con esempi tra i semiconduttori come Stm (-1,1%). In ordine sparso il comparto energia (+0,2%), con alcuni titoli in rialzo, come Omv (+1%) e Aker (+1,1%) e altri in calo, come Equinor (-1,1%).

