Borsa: Europa si appiattisce con Wall Street, Milano +0,09%

MILANO, 07 APR - Si appiattiscono e si indeboliscono le Borse europee in scia all'andamento di Wall Street. I listini guardano, da una parte, alle minute della Fed e dall'altra a quelle della Bce con entrambe che devono i fari conti, da punti di vista diversi, con la guerra in corso in Ucraina. Nel dettaglio Milano naviga a +0,09% con il Ftse Mib che tiene saldamente i 24mila punti. Sul listino tra i titoli in vendita Prysmian (-2,7%), Pirelli ( -2,4%), Generali (-2,38%). Resta l'evidenza di Atlantia (+6,7%) dopo l'offerta preliminare fatta dal gruppo spagnolo Acs con i suoi alleati Gip e Brookfield Infrastructure. La famiglia Benetton ha, invece, confermato i colloqui con Blackstone. Bene poi Tim (+3,1%) con le voci di un interesse anche da parte di Apax mentre l'assemblea ha approvato il bilancio e confermato Labriola. Tra le altre Piazze Francoforte segna un +0,1%, Parigi un -0,12%,, Londra un -0,47% e Madrid un +0,35%.

