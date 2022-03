Borsa: Milano peggiora (-3%) con Europa

MILANO, 10 MAR - Si amplia la corrente di vendite sulle Borse europee il giorno dopo il grande rimbalzo: Milano è la peggiore e ha toccato un calo del 3% con l'indice Ftse Mib, seguita da Parigi e Francoforte in discesa di oltre due punti percentuali, mentre Londra, Amsterdam e Madrid viaggiano su ribassi superiori all'1%. In Piazza Affari deboli le banche e male alcuni titoli industriali, con Pirelli che cede oltre il 4% dopo una sospensione in asta di volatilità. Sui mercati delle materie prime resta calmo il gas (-5% a 148 euro al Megawattora), con il petrolio invece in crescita del 4% a 113 dollari.

