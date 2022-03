Borsa: Milano tiene con l'Europa, bene Diasorin

MILANO, 17 MAR - I primi scambi frenano la partenza leggermente positiva di Piazza Affari, che comunque tiene sostanzialmente in linea con le altre Borse europee dopo il forte recupero di ieri: l'indice Ftse Mib ondeggia attorno alla parità, con Diasorin che corre del 7% a 137 euro dopo i conti resi noti alla vigilia a mercati chiusi e report positivi degli analisti. Tra i titoli principali, bene anche Saipem (+3,1%), seguito da Iveco e Interpump che crescono di due punti percentuali. Piatte Exor e Stellantis dopo i dati di vendita del settore auto in Europa, debole Buzzi (-2,5%) e anche in generale il comparto del credito: Banco Bpm, Intesa e Unicredit cedono un punto percentuale con il leggero rialzo dello spread rispetto all'avvio tra i 150 e i 151 'basis point'.

