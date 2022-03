Borsa: Tokyo, apertura in lieve calo (-0,30%)

TOKYO, 15 MAR - La Borsa di Tokyo inizia la seduta all'insegna della cautela seguendo la chiusura mista degli indici azionari Usa, in attesa della riunione della Federal Reserve americana e le indicazioni sull'inflazione, mentre vanno avanti gli incontri diplomatici per un possibile accordo su una tregua nel conflitto in Ucraina. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una variazione negativa dello 0,30%, a quota 25.230,89, e una flessione di 76 punti. Sul fronte valutario prosegue prosegue intanto la svalutazione dello yen sul dollaro, a un livello di 118,10, e a 129,30 sull'euro.

