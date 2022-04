Caltagirone Editore, l'assemblea approva bilancio e dividendo

ROMA, 20 APR - L'assemblea degli azionisti di Caltagirone Editore, presieduta da Azzurra Caltagirone, ha approvato il bilancio 2021e la distribuzione di un dividendo da 3 centesimi di euro per azione. Voto favorevole dei soci anche sul secondo punto all'ordine del giorno, la relazione sulla politica di remunerazione. L'esercizio 2021, come già noto, si è chiuso per la spa con un utile netto di 3,68 milioni, in forte miglioramento e con un ritorno all'utile a fronte di un risultato dell'anno precedente in perdita per 20,5 milioni; a livello di gruppo l'utile è di 28,7 milioni "in forte aumento - come aveva evidenziato la società - rispetto al risultato negativo di 44,3 milioni di euro dell'esercizio precedente che risentiva anche della svalutazione di immobilizzazioni immateriali a vita indefinita per 57,4 milioni di euro".

